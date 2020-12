Veto Trump lijkt in zijn nadagen te sneuvelen

Trump sprak zijn veto uit over de defensiepost die door zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat al is goedgekeurd. Het gaat om details uit de begroting van omgerekend 606 miljard euro.

Trump wilde dat een sectie die grote internetgiganten tegen aansprakelijkheid in het burgerlijk recht beschermt, weggelaten zou worden en hij wilde dat het plan geschrapt werd om namen te veranderen van militaire instellingen die naar generaals van het afgescheiden zuiden uit de burgeroorlog (1861-1865) zijn genoemd. De wetgevers negeerden de wensen van Trump en steunden in grote meerderheid de nieuwe begroting.

De kans dat ze maandag in het Huis en dinsdag in de Senaat van gedachten veranderen wordt klein geacht. Het is dan voor Trump op de valreep een nederlaag. Dat is kort nadat hij tegen wil en dank zijn handtekening had gezet onder een wet voor gulle steunmaatregelen tijdens de coronacrisis ter waarde van 900 miljard dollar, ongeveer 737 miljard euro. Het is volgens Trump veel te veel last voor de Amerikaanse staat en belastingbetaler, maar hij zwichtte toch onder politieke druk zondagavond en zette tandenknarsend zijn handtekening in zijn buiten in Mar-a-Lago in Florida.