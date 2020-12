Spanje gaat register bijhouden van vaccinweigeraars

In een interview aan televisiezender La Sexta herhaalde Illa dat het vaccin tegen het coronavirus niet verplicht zal zijn. Maar wie zo’n vaccin weigert, zal wel op een lijst worden gezet die zal gedeeld worden met andere landen in Europa, vervolgde hij. Illa verduidelijkte verder dat het zal gaan om personen aan wie een vaccin werd aangeboden, maar die dat aanbod afsloegen. Het document zal niet publiek worden gemaakt en wordt opgesteld met het grootste respect voor de bescherming van privégegevens, verzekerde de minister.

Volgens de meest recente data is het aandeel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren spectaculair gedaald in Spanje, van 47 procent in november naar 28 procent in december. Het percentage Spanjaarden dat wel bereid is om een vaccin toegediend te krijgen steeg in diezelfde periode van 36,8 naar 40,5 procent.

Vaccinatiecampagne

De regering onder leiding van de socialist Pedro Sánchez wil tegen eind februari 2,5 miljoen mensen, die tot prioritaire of meest kwetsbare groepen behoren, inenten en tegen de zomer 15 tot 20 miljoen mensen.

Zoals veel Europese landen is Spanje zondag begonnen met de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus met het vaccin dat is ontwikkeld door de farmaceuten Pfizer en BioNTech.

Het aantal doden door Covid-19 is maandag in Spanje de 50.000 gepasseerd. Bijna 1,9 miljoen mensen zijn geïnfecteerd met het coronavirus. Het land is een van de zwaarst door het virus getroffen Europese landen.