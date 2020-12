Kamilla Leupen nieuwe hoofdredacteur Het Parool

Leupen, de tiende hoofdredacteur van Het Parool, is unaniem voorgedragen door een sollicitatiecommissie met vertegenwoordigers van DPG Media - het moederbedrijf van Het Parool - Stichting Het Nieuwe Parool en de redactieraad. Ook de redactie stemde maandag unaniem in met de voordracht van de adjunct-hoofdredacteur.

Kamilla Leupen (48) werkt sinds 1999 voor Het Parool. Ze begon als stagiaire, vervolgens was ze verslaggeefster op de stadsredactie en daarna had ze meerdere chefsfuncties. In 2015 werd ze adjunct-hoofdredacteur. Ze zegt in de krant ‘vereerd’ te zijn met haar benoeming. Ze noemt het een ‘wonderlijke tijd’ om hoofdredacteur te worden, vanwege de coronapandemie, die ook Amsterdam hard raakt.

Leupen volgt Ronald Ockhuysen op, die per 1 januari voor het bedrijf Chios Media van Joop van den Ende gaat werken.