Eerste vaccins in Luxemburg naar twee verplegers

In Luxemburg zijn een verpleegster en een verpleger als eersten gevaccineerd tegen Covid-19. Luxemburg ent eerst verplegers en anderen die in de gezondheidszorg werken in. Beiden werken in een Luxemburgs ziekenhuis op afdelingen waar patiënten met besmettelijke ziekten worden behandeld. Maandag en dinsdag worden ongeveer achthonderd gezondheidswerkers gevaccineerd. Woensdag worden ook vierhonderd mensen ingeënt die in de verplegingszorg voor zeer oude mensen werken, berichtte de Luxemburgse overheid.

In België is maandag ook begonnen met vaccineren. Een 96-jarige man kreeg er de medische primeur. Er worden eerst 450 mensen in verzorgingshuizen ingeënt. In Letland wordt ook begonnen met inenten. Ierland bijt dinsdag de spits af. Dan volgt in de Europese Unie alleen Nederland nog met de start gepland op 8 januari.

In Duitsland is tweede kerstdag een begin gemaakt. In het noorden van Beieren hebben plaatselijke autoriteiten gezegd zich zorgen te maken dat de vaccins van de farmaceut Pfizer en BioNTech niet deugdelijk vervoerd zouden worden en daardoor mogelijk niet gebruikt kunnen worden.