Duitse districten niet gerust op koeling coronavaccins

‘Er werd getwijfeld of de koeling de hele tijd voldoende is gebleven”, aldus Christian Meissner, lokaal bestuurder van het district Lichtenfels in Beieren. ‘BioNTech heeft gereageerd en gezegd dat het vaccin waarschijnlijk in orde is, maar waarschijnlijk in orde is niet genoeg”, zei Meissner, die eraan toevoegde dat de vaccins niet gebruikt zullen worden om het publieke vertrouwen in de vaccinatiecampagne niet te schaden.

Zondag maakte een woordvoerder van het district Lichtenfels bekend dat 1000 doses, bedoeld voor de Noord-Beierse regio’s Lichtenfels, Coburg, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth, en Wunsiedel, mogelijk onbruikbaar zijn geworden vanwege problemen met de koeling.

Droogijs

De vaccins van Pfizer en BioNTech moeten worden vervoerd en bewaard bij een temperatuur van min 70 graden. Het middel wordt nu verzonden in speciaal ontwikkelde verzenddozen met droogijs, waarin het middel tot vijftien dagen goed blijft.

In de vaccinatiecentra kan het vaccin ongeopend in de bezorgdozen of in gewone koelkasten tot vijf dagen worden bewaard bij 2 tot 8 graden. De feitelijke vaccinatie kan bij kamertemperatuur plaatsvinden. BioNTech meldde vorige week dat het de houdbaarheid van zijn vaccin makkelijker wil maken.