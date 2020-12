Zweden komt met noodwet voor coronamaatregelen

De Zweedse regering heeft een noodwet gepresenteerd die het mogelijk moet maken strengere beperkingen op te leggen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. De nieuwe bevoegdheden zouden komende maand ingaan en het bijvoorbeeld mogelijk maken ondernemingen te sluiten of het openbaar vervoer stil te leggen. De noodwet biedt ook de mogelijkheid een maximum te stellen aan het aantal personen in bepaalde publieke ruimten.

Overtreders zullen worden beboet, zei gezondheidsminister Lena Hallengren maandag. Het parlement moet echter nog instemmen met de beoogde beperkingen voor die vanaf 10 januari kunnen worden opgelegd. De regering is nu alleen bevoegd zulke dwingende maatregelen tegen burgers in te zetten en de samenleving plat te leggen indien het land in oorlog is. Door de afwezigheid van zeer strenge maatregelen gold Zweden als een uitzondering in de bestrijding van het virus.

De regering maakt zich zorgen door een toename van het aantal vastgestelde gevallen in de tweede golf van het virus. Het heeft daarom de afgelopen maanden steeds meer beperkingen ingevoerd. Het land heeft echter met bijna 40.000 vastgestelde besmettingen per miljoen inwoners ongeveer net zoveel coronabesmettingen geteld als landen waar zeer strenge maatregelen zijn genomen zoals Frankrijk en Spanje. Het aantal aan het virus toegeschreven sterfgevallen per miljoen inwoners is in Zweden 817 en lager dan in die twee landen.