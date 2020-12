Indonesië sluit vanaf 1 januari grenzen vanwege coronamutatie

In het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika zijn mutaties van het longvirus aangetroffen die besmettelijker zijn dan andere varianten. Andere landen sloten ook al de grenzen of ze weren reizigers uit landen waar de variant is opgedoken. Onder meer in Nederland zijn al besmettingen aangetroffen.

Indonesië scherpte de regels een paar dagen geleden nog aan. Toen werden reizigers uit het Verenigd Koninkrijk al geweerd. De quarantaineregels voor andere Europeanen en Australiërs werden ook strenger.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Indonesië staat op ruim 719.000, dat zijn er ruim 40.000 minder dan in Nederland. Het dodental ligt op ruim 21.000. Het land is al begonnen met het inenten van mensen tegen het virus.