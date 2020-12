VK: snel versoepelingen als uitrol Oxfordvaccin goed gaat

Drie weken geleden gaven de Britse autoriteiten al groen licht voor het op de markt brengen van het vaccin van Pfizer en BioNTech dat inmiddels al aan meer dan 600.000 Britten is toegediend. Een zware tegenslag voor Groot-Brittannië kwam onlangs echter in de vorm van een nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus, die veel besmettelijker is. Het aantal nieuwe besmettingen per etmaal neemt sindsdien rap toe in het Verenigd Koninkrijk.

Goedkeuring van het Oxfordvaccin zou het Britse vaccinatieprogramma in een stroomversnelling kunnen brengen omdat het stukken makkelijker is te transporteren en op te slaan dan het Pfizer-vaccin. Omdat het ook stukken goedkoper te produceren is, zou een dergelijke goedkeuring ook een opsteker zijn voor ontwikkelingslanden. Bovendien hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten al handtekeningen gezet voor de aankoop van grote hoeveelheden doses van het Oxfordvaccin.

Volgens minister Gove zou goedkeuring van het Oxfordvaccin voor de Britse markt een ‘aanzienlijke toename’ in het aantal beschikbare vaccins betekenen. ‘Als we toestemming krijgen voor dat vaccin, en de uitrol volgens plan verloopt, kunnen we gaandeweg een aantal van de beperkingen versoepelen die het leven zo moeilijk hebben gemaakt voor velen”, zei Gove tegen nieuwszender Sky News.

In het VK is het coronavirus tot dusver bij bijna 2,3 miljoen personen vastgesteld. Ruim 70.000 Covid-19-patiënten zijn er overleden.