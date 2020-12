AEX begint hoger aan verkorte handelsweek

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger begonnen aan de laatste verkorte handelsweek van het jaar. Ook de andere Europese beurzen openden met winst na het lange kerstweekend. Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump toch het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie heeft ondertekend en de uitrol van het coronavaccin in veel Europese landen zorgden voor opluchting op de beursvloeren. Verder kauwden beleggers nog na op de brexitdeal van afgelopen week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 628,18 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 937,94 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. In Londen is de beurs gesloten.

Techinvesteerder Prosus zakte 4 procent in de AEX. Beleggers vrezen dat de Chinese overheid de grote Chinese technologiebedrijven harder gaat aanpakken. Peking eist onder meer dat betalingsdienstverlener Ant Group, een dochterbedrijf van Alibaba, stopt met consumentenkredieten en vermogensbeheerdiensten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de sterke machtspositie van webwinkel Alibaba. Het aandeel Alibaba ging maandag in Hongkong opnieuw hard onderuit. Ook het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, moest het ontgelden.