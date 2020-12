Dit jaar geen toeschouwers langs de kant bij vuurwerkshow Sydney

De vuurwerkshow in de Australische havenstad Sydney vindt vanwege de coronapandemie dit jaar plaats zonder publiek langs de waterkant, hebben de regionale autoriteiten besloten. Het immer drukbezochte vuurwerkspektakel is daarmee het zoveelste traditionele feest dat dit jaar anders is als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het longvirus.

Honderdduizenden feestvierders kijken normaliter naar de vuurwerkshow vanaf de uitzichtpunten in Sydney. Hoewel een publiek evenement van die schaal er dit jaar sowieso niet in zat, waren er wel plannen om 5000 zorgmedewerkers een plekje in de eerste rij te geven. Door die plannen ging maandag een streep nu de autoriteiten alles op alles zetten om de groei in het aantal besmettingen in de grootste stad van Australië om te buigen.

Gladys Berejiklian, de premier van de deelstaat New South Wales, stelt dat de plannen niet verenigbaar zijn met het besluit van de autoriteiten om geen toeschouwers toe te staan. Om sommige delen van Sydney in te komen zullen zelfs vergunningen nodig zijn in de oudejaarsnacht. ‘We raden de mensen zeer dringend aan om het vuurwerk op televisie te bekijken of om in de buurt buiten te kijken, maar niet aan de waterkant en niet waar het druk is”, aldus Berejiklian.

Bij de noordelijke stranden van Sydney is een besmettingscluster ontstaan van minstens 126 gevallen. Een lockdown in meerdere buitenwijken is onlangs verlengd tot 9 januari. Tot de cluster ontstond, kwamen er in Australië nauwelijks nog nieuwe besmettingen bij en leek de normaliteit weer enigszins terug te keren naar het dagelijks leven. Australië, dat zo’n 25 miljoen inwoners heeft, registreerde tot dusver ongeveer 28.300 coronabesmettingen en 909 sterfgevallen als gevolg van Covid-19, een fractie van de Nederlandse aantallen, terwijl Nederland aanzienlijk minder inwoners telt.