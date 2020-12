BMW wil veel meer elektrische auto’s gaan bouwen

In een interview zei Zipse dat in 2023 ongeveer een vijfde van de omzet van BMW uit elektrische auto’s moet komen. Dat is nu circa 8 procent. ‘We hadden al ambitieuze groeiplannen en we willen onze marktpositie nog verder uitbreiden.’

Zipse zei wel zich zorgen te maken dat de overgang naar elektrisch rijden in Duitsland wordt gehinderd door een gebrek aan oplaadpunten in het land. Hij wil dan ook dat er veel meer laadpunten bijkomen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Naar verwachting rijden er in 2030 in Duitsland wel 10 miljoen elektrische auto’s rond.