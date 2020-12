Aantal coronabesmettingen Duitsland daalt voor vierde dag op rij

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur voor de vierde dag op rij gedaald. De Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch Instituut (RKI), telde maandagochtend 10.976 nieuwe besmettingen. Dat is een daling van 2779 ten opzichte van zondag toen 13.755 gevallen werden gemeld.

Daarmee zet de daling door, zij het niet zo sterk als donderdag (32.000), vrijdag (25.533) en zaterdag (14.455). In totaal is het longvirus in Duitsland bij 1.651.834 mensen vastgesteld.

In het afgelopen etmaal overleden in Duitsland 348 patiënten aan de gevolgen van Covid-19, een dag eerder waren dat er iets meer: 356. Het totale officiële aantal coronadoden in de Bondsrepubliek passeerde de grens van 30.000 en staat nu op 30.126.