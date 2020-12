FBI: resten op plek ontploffing Nashville van 63-jarige verdachte

De menselijke resten die gevonden zijn op de plek waar vrijdag in de Amerikaanse stad Nashville een camper ontplofte, komen overeen met DNA-materiaal dat door onderzoekers meegenomen is uit de woning van de 63-jarige verdachte Anthony Q. Warner. ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat Warner de bommenwerper is. Hij was aanwezig toen de bom afging en kwam toen om”, zei Don Cochran

Een FBI-agent wilde nog niet vooruitlopen over het mogelijke motief van Warner. ‘Het onderzoek zit nog in de beginfase. Het is nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen.’

De explosie vrijdagochtend, die door de pleger van te voren werd aangekondigd, heeft grote schade veroorzaakt in het centrum van de stad. Zeker drie mensen raakten gewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.