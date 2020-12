Waterkering Venetië geactiveerd vanwege hoogwater

De hoogwaterkering van Venetië wordt geactiveerd omdat de autoriteiten weer hoogwater verwachten. Burgemeester Luigi Brugnaro meldt op Twitter dat voor maandagochtend een waterstand van 130 centimeter wordt voorspeld en het hoogwaterbeschermingssysteem MOSE in werking gaat.

In de openingen van de lagune waaraan Venetië ligt zijn barrières gebouwd die sluiten als de Italiaanse stad wordt bedreigd door hoogwater boven de 110 centimeter. Anders zouden de oude binnenstad van Venetië en de toeristische trekpleister het San Marcoplein onder water komen te staan.

MOSE is sinds een paar maanden in gebruik, maar eerder deze maand liep Venetië toch weer onder water. De voorspellingen van het zeewaterniveau veranderden toen plotseling, waardoor er volgens de autoriteiten niet genoeg tijd was om de hoogwaterkering te activeren. Om de barrières op hun plek te krijgen moet 48 uur van tevoren actie worden ondernomen.