‘Brexitdeal haalt zorgen over economische schade weg’

Volgens Sunak biedt het handelsakkoord een sterke basis om in economische zin optimistisch vooruit te kijken en kunnen de geschillen uit het verleden rond de brexit nu bijgelegd worden. ‘Mensen die nerveus waren over de economische gevolgen van het vertrek uit de EU zouden enorm gerustgesteld moeten zijn door het omvangrijke handelsakkoord”, aldus de minister.

Sunak zei verder dat er nog meer onderhandelingen gevoerd zullen worden tussen Londen en Brussel over de financiële sector. Het gaat dan over toegang van financiële bedrijven in het Verenigd Koninkrijk tot de Europese eenheidsmarkt. De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat hier nog meer afspraken over moeten worden gemaakt met de EU.