‘China haalt economie VS sneller in door nasleep corona’

China zal de Verenigde Staten sneller inhalen als grootste economie van de wereld, door de nasleep van de coronacrisis. Het land herstelt namelijk veel beter van de pandemie dan de VS, aldus onderzoekers van het Centre for Economics and Business Research.

China zal nu de positie van ‘s werelds grootste economie in 2028 overnemen van de VS, wat vijf jaar eerder is dan tot nu toe was voorspeld. De onderzoekers stellen dat het land de virusuitbraak verstandig heeft aangepakt met een snelle en strikte lockdown. De Chinese president Xi Jinping heeft gezegd dat de economie in 2035 kan verdubbelen in omvang.

De economie van Japan zal waarschijnlijk tegen het einde van dit decennium worden ingehaald door India als derde van de wereld. India staat nu op de zesde plek. Duitsland, de grootste economie van Europa, zal dan dalen van de huidige vierde plek naar de vijfde plaats. Het Verenigd Koninkrijk zal naar de zesde plek op de ranglijst van grote economieën zakken.