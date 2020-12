Storm Bella treft ook Verenigd Koninkrijk

Op verschillende plaats werden windstoten gemeten van meer dan 100 kilometer per uur. Op het eiland Wight in het Kanaal bereikte de wind zelfs een snelheid van 170 kilometer per uur.

In heel Zuid-Engeland kampt het treinverkeer met vertragingen. De spoorlijn tussen Bournemouth en Southampton liep onder water. Andere spoorwegen worden geblokkeerd door onder meer omgevallen bomen. Ook mensen die het Kanaal willen oversteken tussen Dover en Calais moeten rekening houden met vertragingen.

Overstromingen

Zware regenval heeft in het Engelse Bedfordshire en Northamptonshire al tijdens de kerstdagen voor overstromingen gezorgd. Bewoners van 1300 huizen aan de rivier de Great Ouse in Bedfordshire werd geadviseerd om na de hoge waterstand op eerste kerstdag hun huis te verlaten. Ongeveer veertig huizen hebben waterschade opgelopen, zei de burgemeester van Bedford tegen de BBC. De waterstand is nog steeds hoog in het gebied, liet hij verder weten.

Ook elders in Engeland, Wales en Schotland zijn hoogwaterwaarschuwingen afgegeven en zijn huizen onder water komen te staan.

Het meteorologisch instituut meldt verder dat wegen en spoorwegen in vooral het westen van Schotland waarschijnlijk tot halverwege zondagmiddag te kampen krijgen met sneeuwval en ijsvorming. Later zondag zou dit ook in Noord-Ierland, Noord-Wales, Noordwest-Engeland en Zuidwest-Schotland kunnen gebeuren.