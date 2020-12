‘Korting bij hoger eigen risico nog nooit zo hoog’

Wie in 2021 bij zijn of haar zorgverzekering een hoger eigen risico afspreekt, kan een korting van maximaal 312 euro per jaar op de premie krijgen. Dat heeft vergelijkingssite Zeker.com uitgerekend. Volgens de site was de maximale korting nog nooit zo hoog. Een hoger eigen risico dan het verplichte bedrag van 385 euro per jaar kan aantrekkelijk zijn voor gezonde mensen die eventuele extra zorgkosten goed kunnen opbrengen.

‘Wie bijvoorbeeld kiest voor een basisverzekering van het nieuwe label Jaaah van ONVZ betaalt met het standaard eigen risico een zorgpremie van 115 euro per maand. Kies je echter voor een eigen risico van 885 euro, dan krijg je 26 korting per maand. Je betaalt dan 89 euro per maand aan de zorgpremie. In totaal betekent dat een korting van 312 euro per jaar”, aldus Zeker.com. Door de premie ook nog eens voor het hele jaar ineens te voldoen, kun je ook nog eens 21 euro besparen.

Uit cijfers van zorginformatiecentrum Vektis blijkt dat meer dan 2,2 miljoen Nederlanders op dit moment een verhoogd eigen risico hebben. Driekwart van deze mensen heeft de maximale verhoging van 885 euro. Tien jaar geleden was het aantal verzekerden met een verhoogd eigen risico de helft lager. Leon Schouten, de baas van Zeker.com, verwacht dat minder mensen volgend jaar een verhoogd eigen risico zullen nemen, met het oog op het coronavirus.

Schouten zegt verder dat het kiezen van dezelfde zorgverzekeraar voor het hele gezin niet altijd aan te raden is. ‘Iedereen in een gezin heeft andere zorg nodig en dat betekent vaak dat het goedkoper is als ieder gezinslid een andere zorgverzekering kiest. Dit kan soms oplopen tot een verschil van maar liefst 700 euro per jaar”, vertelt hij. Dat komt doordat de kans klein is dat de betreffende verzekeraar voor alle dekkingen de goedkoopste is.