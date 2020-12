Laatste dagen 2020 iets kouder met enkele buien

Het wordt de laatste dagen van het jaar iets kouder dan de afgelopen week. Volgens Weeronline liggen de temperaturen overdag tussen de 3 en 6 graden en is in de nacht kans op vorst. Daarbij kunnen enkele lichte buien ontstaan. Tijdens de jaarwisseling is het een graad of 2.

De komende week wordt niet zo nat als de afgelopen dagen maar er kunnen wel enkele buien ontstaan. Over het algemeen is er ook vrij veel bewolking maar soms kan ook de zon even doorbreken.

Op oudejaarsdag is het overdag een graad of 4. Behalve wolkenvelden met een paar lichte buien zijn er korte momenten met zon. Er staat niet veel wind. In het binnenland staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust is de wind westelijk en matig van kracht.

Tijdens de jaarwisseling is het overwegend droog en lokaal kan het een beetje regenen. Er staat weinig wind. Mede door het landelijke vuurwerkverbod zal het lang niet zo rokerig worden als afgelopen jaarwisseling, voorspelt het weerbureau. Daarbij wordt het niet echt windstil en door deze combinatie is de kans op zeer dichte vuurwerkmist erg klein. De temperatuur ligt dan rond een graad of 2 en de gevoelstemperatuur ligt iets onder nul. Zolang het droog blijft is het prima weer om even buiten te staan.