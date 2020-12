Eerste Tsjechen ingeënt tegen coronavirus

Tsjechië is zondag begonnen met het vaccineren van haar inwoners tegen het coronavirus. Premier Andrej Babis was de eerste die het vaccin van Pfizer en BioNTech kreeg toegediend in het Centraal Militair Hospitaal in Praag, net voordat andere ziekenhuizen in de hoofdstad en de op één na grootste stad Brno begonnen zijn met de distributie van de 9750 doses die het land tot nu toe heeft ontvangen.

‘Het vaccin dat gisteren uit de Europese Unie is aangekomen, dat is hoop, hoop dat we terug zullen keren naar een normaal leven,’ zei Babis voordat hij de prik kreeg. Kort na Babis kreeg de 95-jarige Emilie Repikova, 95, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, het vaccin toegediend.

Tsjechië is zondag in lockdown gegaan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onder meer niet-essentiële winkels en skioorden zijn dicht en er is een strengere avondklok ingesteld. Alle oudejaarsavondvieringen in het land komen te vervallen.

Een groot aantal landen binnen de Europese Unie begint zondag met het vaccineren van burgers tegen het coronavirus. In Duitsland, Hongarije en Slowakije werden zaterdag al de eerste vaccins toegediend. Nederland volgt vanaf 8 januari.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd maandag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het middel kwam zaterdag aan in de lidstaten, ook in Nederland.