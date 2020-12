Laatste inzameldag van vuurwerk in Amsterdam

Zondag is de laatste dag dat mensen vuurwerk straffeloos kunnen inleveren bij de gemeente Amsterdam. Eerder kon dit in de hoofdstad al op donderdag, en ook in Utrecht en Rotterdam werd op meerdere dagen al een inzamelingsactie georganiseerd. In Den Haag wordt de actie na het weekend op maandag en dinsdag gehouden.

Het verkopen, bezitten en afsteken van vuurwerk is dit jaar tijdens oud en nieuw verboden. Dat moet in coronatijd extra druk op de zorg voorkomen. In de steden kan vuurwerk tot 25 kilo per persoon worden ingeleverd, ook zwaarder vuurwerk dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod.

Bij de inleveracties in Utrecht en Rotterdam werd in totaal 523 kilo vuurwerk ingezameld.