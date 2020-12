Senaatskandidaten Georgia halen recordhoeveelheid campagnegeld op

Jon Ossoff en Raphael Warnock, de twee Democratische kandidaten voor zetels in de Amerikaanse Senaat namens de staat Georgia, hebben elk meer dan 100 miljoen dollar (82 miljoen euro) ingezameld voor de campagne in aanloop naar de verkiezingen op 5 januari. Het zijn daarmee met afstand de duurste Senaatscampagnes is de verkiezingsgeschiedenis van de VS, meldt de New York Times.