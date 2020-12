Tennessee vraagt Trump om noodhulp na explosie Nashville

Na de zware explosie in de stad Nashville vrijdag vragen de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee president Donald Trump om hulp. ‘De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat”, schrijft de gouverneur van de staat, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump. De gouverneur heeft de brief aan zijn partijgenoot ook op Twitter gezet.

In het centrum van Nashville, de hoofdstad van de countrymuziek, ontplofte vrijdag een autobom in een geparkeerde camper. In de paar minuten voor de knal klonk vanuit de camper een oproep om het gebied te verlaten. Eerder op de dag waren er schoten gelost in de omgeving. Er is nog niemand opgepakt en over de achtergronden en motieven is ook nog niets bekend. De knal leidde tot zware schade. Zeker drie mensen zijn gewond geraakt. In de buurt van de explosie zijn volgens Amerikaanse media mogelijk ook menselijke resten gevonden, maar dat is nog niet bevestigd.

De explosie gebeurde bij een kantoor van de grote provider AT&T. Volgens gouverneur Lee zijn door de explosie telefoonverbindingen in Tennessee en in de aangrenzende staten Kentucky en Alabama uitgevallen. Ook communicatiesystemen van de politie lagen plat en het vliegveld van Nashville moest enkele uren sluiten.

Ondernemers en beroemdheden uit Nashville hebben samen enkele honderdduizenden dollars uitgeloofd voor de gouden tip die kan leiden naar de dader of daders.