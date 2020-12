Schiphol-baas: niet voor 2024 of 2025 terug op oude niveau

‘De vaccins komen er nu echt aan, dat zullen we in de luchtvaart vanaf het tweede kwartaal van 2021 gaan merken. Maar dat betekent niet dat alles meteen terug is bij het oude. De economie heeft een enorme klap gehad. Ik verwacht niet dat we voor 2024, 2025 terug zijn op het oude niveau.’ Dat stelt Schipholbaas Dick Benschop in een vraaggesprek met Het Parool.

De overheidssteun voor KLM, goed voor de helft van het verkeer op Schiphol, is een opsteker, zegt Benschop. ‘Het is fijn om te zien dat Nederland KLM helpt, dat is cruciaal. We vormen met zijn allen één systeem, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, bedrijven.’ Corona heeft het luchthavenbedrijf, dat ook de vliegvelden bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad uitbaat, gedwongen te saneren. Daarbij verdwijnen honderden arbeidsplaatsen en ook zes van de twintig directeuren. ‘Pijnlijk”, zegt Benschop.

Maar het virus biedt Schiphol ook een tweede kans. ‘De terugval geeft ons een aantal jaar voor gecontroleerd herstel. Met minder hinder en overtuigende stappen qua duurzaamheid. Daarmee gaat de belasting van Schiphol behoorlijk omlaag terwijl de opbrengsten, maatschappelijk en economisch, toenemen. Zo creëren we ook ruimte in de geluidszones voor broodnodige woningbouw: Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam.’

Onlangs bleek uit een enquête in opdracht van het kabinet dat de helft van de Nederlanders voor krimp van de luchtvaart is. Vier jaar geleden was dat nog 14 procent. ‘Dat is een signaal dat het anders moet,’ zegt Benschop. ‘Groei is een enorm beladen woord geworden dat mensen afschrikt. Maar als we de balans tussen hinder en voorspoed verbeteren dan betekent groei, gematigde groei, iets heel anders. Daarvoor is vast een meerderheid te vinden. Iedereen heeft dit jaar kunnen zien wat de consequenties zijn als de luchtvaart instort. Niet alleen voor economie en maatschappij, maar ook voor mensen.’