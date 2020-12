Eerste coronavaccins arriveren in Nederland

De eerste coronavaccins van Pfizer en BioNTech komen zaterdag aan in Nederland. Ze worden opgeslagen bij het bedrijf Movianto in Oss, op het bedrijventerrein Vorstengrafdonk. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in Puurs, een plaats in de Belgische provincie Antwerpen.

De gemeente Oss meldde eerder dat het ministerie van VWS heeft gekozen voor Movianto omdat dit ‘een hooggekwalificeerd logistiek bedrijf is dat gespecialiseerd is in opslag en vervoer van geneesmiddelen”. Het bedrijf heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma, doordat het jaarlijks de bevoorrading voor de landelijke griepvaccinatie verzorgt, aldus de gemeente.

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA keurde het vaccin van Pfizer en BioNTech afgelopen maandag goed. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland heeft plaats op 8 januari. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen zullen als eersten een oproep ontvangen.

Movianto is onderdeel van het Franse familiebedrijf Walden, een van de grootste logistieke dienstverleners van de farmaceutische industrie in Europa. Movianto is actief in twaalf landen en heeft daar meer dan twintig depots. In de Benelux heeft Movianto er drie: één in Oss en twee in België, in Aalst en Houdeng-Goegnies.