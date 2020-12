Politie: Explosie Nashville veroorzaakt door bom in camper

De politie van de Amerikaanse stad Nashville bevestigt dat de krachtige explosie vroeg op de ochtend van eerste kerstdag is veroorzaakt door een bom in een camper. Een agent ontdekte een boodschap op de camper dat een bom binnen vijftien minuten zou ontploffen, meldt een verslaggever van de lokale nieuwszender FOX17.

De politie liet het gebied meteen ontruimen. De explosie in een straat in hartje centrum van de ook bij toeristen geliefde stad veroorzaakt aanzienlijke schade. Gevels van oudere gebouwen stortten in of werden zwaarbeschadigd, blijkt uit beelden van de ravage. Door de ontruiming en het tijdstip van de explosie bleef het aantal slachtoffers voor zover bekend beperkt tot enkele lichtgewonden.

De politie had eerder al gezegd dat de ontploffing een opzettelijke daad was. President Trump werd op de hoogte gebracht. Het onderzoek is in handen van de landelijke recherche FBI.