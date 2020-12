Medici Pools leger helpen met massaal testen chauffeurs in Dover

Zo’n 1100 Britse militairen zijn ingezet om in een zo hoog mogelijk tempo sneltesten af te nemen. Ze krijgen sinds vrijdag hulp van zo’n zestig Polen. Zij hadden volgens een woordvoerder van de Poolse regering op vrijdagochtend al 1260 truckers getest. Het testen van chauffeurs is nodig, omdat in het Verenigd Koninkrijk een variant van het coronavirus rondgaat die volgens Britse wetenschappers een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten. Frankrijk en andere landen hopen die zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

‘We zijn vastbesloten om alle Poolse chauffeurs naar huis te laten rijden”, zei de woordvoerder van de Poolse regering.

Testverklaring

Nederland eist van mensen die per vliegtuig, boot, trein of bus het land binnenkomen vanuit risicogebieden een testverklaring waarin staat dat ze het virus niet hebben. Voor vrachtwagenchauffeurs is een uitzondering gemaakt.

Om Nederland in te mogen, is voor de meeste reizigers een PCR-test vereist. Een testresultaat duurt daarmee een stuk langer dan met sneltesten, maar PCR-testen zijn betrouwbaarder dan sneltesten. De test mag niet langer dan 72 uur geleden zijn uitgevoerd.