Britse koningin: we zijn in dit jaar ook hechter geworden

Koningin Elizabeth heeft het afgelopen jaar gezien dat mensen ondanks de verplichte afstand ook hechter zijn geworden. Dat zei de Queen in haar jaarlijkse kersttoespraak die vrijdag werd uitgezonden. Zoals verwacht was de coronapandemie een belangrijk thema in haar speech die ze hield vanuit Windsor Castle.

‘Elk jaar luiden we de kerst in door lampjes op te hangen, maar lampjes doen meer dan het creëren van een feestelijke stemming. Licht brengt hoop. Voor christenen brengt Jezus het licht”, sprak Elizabeth aan het begin van haar toespraak. ‘Maar we kunnen zijn geboorte dit jaar niet op dezelfde manier vieren. Mensen van alle geloven kunnen niet samenkomen zoals ze willen.’

Maar we hebben ook nodig dat het leven doorgaat, zei de koningin. ‘Het is opmerkelijk dat we, in een jaar dat mensen apart van elkaar hield, op vele manieren nader tot elkaar zijn gekomen. Mijn familie en ik zijn geïnspireerd door alle verhalen vanuit het hele Gemenebest van mensen die vrijwilligerswerk doen en mensen helpen die het zwaar hadden. In het Verenigd Koninkrijk - en overal ter wereld - hebben mensen zich enorm ingezet. Ik ben trots op die kracht en het heeft me geraakt.’

Digitale viering

Elizabeth somde een aantal voorbeelden op die haar hebben geraakt, zoals de digitale viering van de dag van de verpleging. ‘We zijn frontliniemedewerkers veel dankbaarheid verschuldigd. We blijven geïnspireerd door de vriendelijkheid van vreemden, en putten er kracht uit dat er zelfs op de donkerste avonden hoop is voor de dageraad.’

Ook erkende de koningin dat kerst dit jaar moeilijk is. ‘Voor velen zal deze tijd ook verdrietig zijn, sommigen rouwend om het verlies van een dierbare, anderen die vrienden en familieleden missen die uit veiligheid op afstand zijn. Terwijl alles wat ze voor kerst willen een simpele knuffel is of een kneep in de hand. Als je bij hen hoort: je bent niet alleen. En laat mij je verzekeren: jullie zijn in mijn gedachten en gebeden.’