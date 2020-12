Koning leeft mee met mensen die leed ondervonden door corona

‘Afstand houden druist in tegen onze menselijke natuur.’ Dat zei koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak. Hij stond stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, en stak hen een hart onder de riem.

We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep, aldus de koning. ‘Misschien bent u moe van de manische meningenmachine en snakt u naar doodgewone vriendelijkheid. Ook de zachte stemmen verdienen het gehoord te worden”, zei de koning. Hij pleitte voor verdraagzaamheid en medemenselijkheid: ‘Een land waarin mensen elkaar liefdevol tegemoet treden, is een land waar mensen zich thuisvoelen.’

De koning sprak zijn rede uit in de Chinese Zaal van zijn woonpaleis Huis ten Bosch in Den Haag. De toespraak werd eerder deze week opgenomen.