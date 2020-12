Langste periode zonder sneeuwdek in De Bilt

In De Bilt is het bijna 700 dagen geleden dat er een sneeuwdek lag. Dat is sinds 1956, toen werd begonnen met het bijhouden van sneeuw in Nederland, de langste periode zonder sneeuw, meldt Weerplaza. Volgens het weerbureau past dit record bij de opwarming van de aarde.

De laatste keer dat er in De Bilt, waar het KNMI zit, een aaneengesloten sneeuwdek lag, was 2 februari 2019. Dat is 693 dagen geleden. Het vorige record, van 692 sneeuwdekloze dagen in De Bilt, was tussen 18 maart 1989 en 7 februari 1991.

Halverwege vorige eeuw, toen de sneeuwmetingen in ons land begonnen, was gemiddeld op bijna 60 dagen per winterseizoen ergens in ons land een sneeuwdek te bewonderen. Eind vorige eeuw waren dit er nog maar 40 en de huidige norm ligt op 37 dagen waarop ergens in ons land een sneeuwdek is te vinden.

Opwarming

Er valt dus veel minder vaak sneeuw, maar ook nog eens minder. De dikte van het gemiddelde sneeuwdek is met een factor 3 afgenomen ten opzichte van vroeger.

Dat het aantal dagen met een sneeuwdek in ons land zo snel afneemt, komt grotendeels door de opwarming van de aarde, aldus Weerplaza.