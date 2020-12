Londen zet extra militairen in voor coronatests bij truckers

De grens werd zondag gesloten vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels mag vrachtverkeer weer via de Kanaaltunnel en de veerboten naar het vasteland van Europa reizen, maar de inzittenden moeten dan wel negatief zijn getest op corona.

Het afnemen van de testen verloopt traag. Volgens de BBC staan er nog ongeveer 4000 vrachtwagens te wachten om via het Kanaal naar het vasteland te reizen.

De Britse minister van Transport Grant Shapps zei dat het nog enkele dagen zal duren voordat de problemen voor de wachtende chauffeurs zijn opgelost. Militairen organiseren het uitdelen van water en voedsel aan de wachtende rijders. ‘Ik weet dat het moeilijk is voor veel chauffeurs om in deze tijd van het jaar in hun cabine zitten, maar ik verzeker ze dat we ons uiterste best doen om ze thuis te krijgen”, zei Shapps.