Europese en Amerikaanse beurzen dicht vanwege kerst

De aandelenbeurs in Amsterdam sloot donderdag een verkorte sessie met winst, waarbij de markten bij het slot nog in afwachting waren van een akkoord over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voor na het vertrek van de Britten op 1 januari. De overeenkomst werd na de slotbel bekendgemaakt. Vanwege kerstavond waren de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid slechts een halve dag open.

De aandelenbeurzen in New York eindigden donderdag na eveneens een verkorte handelssessie licht hoger. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 30.199,87 punten. De S&P 500 ging 0,4 procent omhoog tot 3703,06 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 12.804,73 punten.