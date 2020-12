Ruim 2 miljoen kijkers kerstspecial All You Need Is Love

Voor de kerstspecial van All You Need Is Love zaten ook dit jaar weer veel mensen aan de buis gekluisterd. Ruim 2 miljoen kijkers zagen hoe Robert ten Brink geliefden voor de feestdagen bij elkaar bracht, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De RTL 4-show, die traditiegetrouw op kerstavond wordt uitgezonden, was populairder dan vorig jaar. Toen trok het programma 1,87 miljoen kijkers. De jaren daarvoor lag het aantal kijkers wel nog wat hoger, rond de 2,3 miljoen of meer.

'Doctor Love' Ten Brink kreeg op hetzelfde tijdstip concurrentie van Kerst met de familie Meiland op SBS6 (ruim 1 miljoen kijkers) en de documentaire over Youp van 't Hek op NPO 1 (767.000).

Kerstverhaal

De Nationale Kerstavond, later op de avond op NPO 1, scoorde minder kijkers. 529.000 mensen luisterden naar de vertelling van het kerstverhaal door Joris Linssen, live vanuit de Domkerk in Utrecht. Op RTL 4 stond daar Beau & De Daklozen tegenover met 819.000 kijkers.

Het bestbekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur (2,2 miljoen). De Slimste Mens eindigde achter All You Need Is Love op plek drie (1,3 miljoen).