Negatieve test verplicht voor reizigers uit VK naar VS

De Amerikaanse regering eist van alle vliegtuigpassagiers uit het Verenigd Koninkrijk dat ze een negatieve coronatest kunnen overleggen die maximaal 72 uur voor vertrek naar de Verenigde Staten is afgenomen. De nieuwe verplichting, die maandag ingaat, wordt ingesteld vanwege een nieuwe coronavirusvariant die in Groot-Brittannië is opgedoken en erg besmettelijk is.

Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) zei in een verklaring dat alle vliegtuigpassagiers die vanuit het VK aankomen negatief moeten testen om de VS binnen te komen. De beslissing is een ommekeer nadat de regering-Trump dinsdag nog aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen had verteld dat het niet van plan was de testen verplicht te stellen.

De nieuwe virusvariant was voor veel landen reden hun grenzen met Groot-Brittannië te sluiten.