De Jonge na nieuw advies: eerste vaccins naar zorgpersoneel

Het kabinet houdt vast aan het plan om de eerste lading vaccins van producent BioNTech/Pfizer in te zetten voor zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, hoewel de Gezondheidsraad adviseert het vaccin primair in te zetten voor ouderen. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil volgende leveringen wel primair voor mensen ouder dan zestig jaar inzetten, zoals de Gezondheidsraad adviseert. De raad kwam donderdagavond met een nieuw advies, in reactie op de goedkeuring van het vaccin door het Europees geneesmiddelenbureau EMA.

Omdat het vaccin van BioNTech/Pfizer in grote hoeveelheden wordt geleverd en zeer koud moet worden bewaard, koos het kabinet er eerder voor niet de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, maar het personeel in te enten. Die mensen kunnen namelijk naar een centrale locatie komen, wat logistiek makkelijker te regelen is.

Voor de eerste levering, die in januari wordt verwacht, houdt het kabinet dus vast aan zijn plan. Maar De Jonge schrijft dat hij door het nieuwste advies ‘voor de ten uitvoerlegging van de strategie nieuwe keuzes moet maken”. Hoe het vaccineren in de zorginstellingen moet worden geregeld, komt de minister in januari op terug, schrijft hij.