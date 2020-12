Transportsector: deal schept duidelijkheid, maar verandert weinig

De brexitdeal schept duidelijkheid over de toekomstige handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, maar verandert weinig aan de toekomstige situatie voor de transportsector. Die zal namelijk hoe dan ook te maken krijgen met douaneformaliteiten en controles op in- en uitgaande goederen, stelt voorzitter Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

‘Veel transportondernemers hebben de afgelopen jaren, in afwachting van een deal, in onzekerheid geleefd”, zegt Post. ‘We zijn opgelucht dat er eindelijk een handelsakkoord op tafel ligt.’ TLN zegt dat akkoord goed te willen bestuderen de komende dagen om de gevolgen van de afspraken voor de transportsector in beeld te brengen.

Transportbedrijven kunnen nu niet achteroverleunen, aldus Post. Als ze dat nog niet gedaan hebben, moeten ze de tijd die resteert tot 1 januari gebruiken om zich voor te bereiden op de brexit. Ook moeten ze binnen de eigen keten navragen of zakenpartners klaar zijn. ‘Uiteindelijk is de keten niet sterker dan de zwakste schakel: als één partij zich niet heeft voorbereid, kom je met de vrachtwagen niet langs de douane en mis je alsnog letterlijk de boot.’