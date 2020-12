Havenbedrijf Rotterdam: goed dat er nu meer duidelijkheid is

Het is goed dat er meer duidelijkheid is nu de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een handelsovereenkomst hebben gesloten. Dat zegt het Havenbedrijf Rotterdam. De deal betekent echter niet dat bedrijven zich niet meer moeten voorbereiden, want ondanks het akkoord gelden vanaf 1 januari 2021 douaneformaliteiten voor het goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk.