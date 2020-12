‘Gevolgen brexit ondanks deal enorm’

De gevolgen van de brexit voor de technologische industrie zijn iets minder erg geworden door de handelsdeal, maar nog altijd enorm. Dat zegt branchevereniging FME die daarvoor vooral wijst op de toegenomen douaneformaliteiten. Ook zullen de regels in het Verenigd Koninkrijk af gaan wijken van die in de Europese Unie en zijn nieuwe vergunningen nodig.

De positieve zaken uit het handelsakkoord zijn volgens FME afspraken over het vrije verkeer van goederen, waarmee importheffingen zijn voorkomen, en over een gelijk speelveld. Daarmee wordt voorkomen dat Britse bedrijven plotseling heel veel staatssteun krijgen of aan veel minder strenge regels hoeven te voldoen zodat ze daarna oneerlijk kunnen concurreren in Europa.

Op de langere termijn zal een economische neergang in het Verenigd Koninkrijk zorgen voor minder vraag, verwacht FME-voorzitter Ineke Dezentjé. ‘Bedrijven in onze sector handelen vaak in kapitaalgoederen, waarop het eerst bezuinigd zal worden.’

FME wil dat er een periode van coulance komt waarin bedrijven niet meteen gestraft worden als alle formaliteiten nog niet direct volledig duidelijk zijn. ‘De ‘devil is namelijk in the details’. Door de razendsnelle onderhandelingen en de korte tijd die er nog is voor Europarlementariërs om de teksten te controleren en het verdrag te ratificeren, is de kans groot dat er na verloop van tijd nieuwe apen uit de mouw komen.’