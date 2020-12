EU-president Michel: het proces is nog niet voorbij

EU-president Charles Michel noemt de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een grote stap voorwaarts om een hechte relatie te bewerkstelligen tussen de EU en het VK. Maar hij voegt er in een verklaring aan toe dat het proces nog niet voorbij is. ‘Nu is het aan de Europese Raad en het Europees Parlement om dit onderhandelaarsakoord te analyseren voordat ze groen licht geven.’

Michel zegt dat de EU, net als in de brexitonderhandelingen van de afgelopen jaren, zich de komende tijd als een eenheid zal opstellen. ‘Voor onze burgers en bedrijven is een allesomvattende overeenkomst met onze buurman, vriend en bondgenoot de beste uitkomst.’