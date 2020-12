Iets vaker gepind bij supermarkten in kerstweek

In de afgelopen zeven dagen is bij supermarkten en andere voedingswinkels ongeveer 5 procent meer gepind dan vorig jaar in de week voor kerst. Dat meldt de Betaalvereniging Nederland op basis van gegevens van betalingsverwerker equensWorldline. Het aantal onlinebetalingen met iDEAL groeide juist explosief.

Daartegenover staat dat ongeveer een derde minder contante betalingen werden gedaan. Bovendien is de toename van de pinbetalingen bij de supermarkten volgens de betaalvereniging karig, want in vorige jaren was de groei jaar op jaar gemiddeld zo’n 10 procent.

Tegenover de groei van het aantal pintransacties bij de supermarkten staat een daling bij andere winkels. Het totaal aantal pinbetalingen ging juist met 30 procent omlaag ten opzichte van dezelfde week vorig jaar.

Gespreid boodschappen doen

Verder viel uit het aantal pinbetalingen op te maken dat mensen meer gespreid hun boodschappen deden, wat verklaard kan worden door ruimere openingstijden, maar ook door thuiswerken. Vorig jaar werden op de drukste tijd op 23 december nog 800 pintransacties per seconde gemeten, dit jaar waren dat er 385.

In de zeven dagen tot en met woensdag werd er zo’n 65 procent vaker met iDEAL betaald en steeg de omzet met de helft ten opzichte van vorig jaar. Maandag werden bijvoorbeeld voor de tweede keer ooit meer dan 4 miljoen iDEAL-betalingen in één dag gedaan.

In totaal werd in de week voor kerst online 2,2 miljard euro uitgegeven. In diezelfde periode werd voor net geen 2,5 miljard euro gepind en dat was 30 procent minder dan normaal.