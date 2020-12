Iets meer coronapatiënten op verpleegafdeling, iets minder op ic

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag slechts licht toegenomen, met 13 in totaal. In totaal zijn nu 2302 coronapatiënten opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Alleen op verpleegafdelingen was een toename. Op de intensive cares werd het juist iets rustiger. Daar liggen nu 590 patiënten met Covid-19, 13 minder dan een dag eerder. Zes van deze coronapatiënten liggen op de ic in Duitsland, één meer dan woensdag.