Pakistaanse rechtbank eist vrijlating verdachten Pearl-moordzaak

Een Pakistaanse rechtbank heeft het bevel gegeven de vier mannen die beschuldigd werden van de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl in 2002, onmiddellijk vrij te laten. Een van de vier mannen is Ahmed Omar Said Sheikh. De uit Groot-Brittannië afkomstige Sheikh kreeg als hoofdverdachte eerder de doodstraf opgelegd.

Dezelfde hogere rechtbank sprak de extremist in april al vrij van de moord en zette de doodstraf om in een 7-jarige gevangenisstraf voor ontvoering, die hij sinds 2002 heeft uitgezeten. Volgens de rechtbank was de veroordeling bijna twee decennia geleden op vals bewijs gebaseerd. De drie andere verdachten werden in april vrijgesproken.

Ondanks de nieuwe uitspraak hielden de Pakistaanse autoriteiten de mannen de afgelopen maanden in hechtenis. De regering en ouders van Pearl gingen tegen het vonnis in beroep en verzochten de rechtbank om de beslissing terug te draaien.

Ontvoering

De Amerikaanse journalist Pearl, die werkte voor The Wall Street Journal, werd in 2002 in de Zuid-Pakistaanse stad Karachi ontvoerd en vermoord. Bij het Amerikaanse consulaat in die stad werd een video bezorgd waar te zien was hoe Pearl werd onthoofd. Hij was in Pakistan om verslag uit te brengen over buurland Afghanistan na de val van het Taliban-regime.

Een rechtbank achtte Sheikh destijds schuldig aan de ontvoering en moord op Pearl en veroordeelde hem ter dood. Drie andere mannen werden als medeplichtigen tot levenslang veroordeeld.