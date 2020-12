Het kan nog uren duren voordat de Britse premier Boris Johnson of Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een brexitdeal aankondigt. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Op het laatste moment zou er nog onenigheid zijn over de laatste afspraken over visserij. De toegang van vissers uit EU-lidstaten tot Britse wateren is een van de lastigste thema’s in de onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag.