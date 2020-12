‘Zeker 100 doden door etnisch geweld in Ethiopië’

Zeker honderd mensen zijn volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International gedood door gewapende groepen in Ethiopië. Het geweld zou etnisch gemotiveerd zijn en hebben plaatsgevonden in de regio Benishangul Gumuz. De organisatie baseert zich op ooggetuigenverslagen van vijf overlevenden.

Gewapende groepen zouden mensen uit gemeenschappen van etnische minderheden hebben doodgeschoten en neergestoken. Ook zijn er tientallen huizen in brand gestoken.

Sinds september zijn de gemeenschappen van de Amhara, Shinasha, Oromo en Agew regelmatig het doelwit van aanvallen door gewapende groepen. Amnesty roept de Ethiopische regering op actie te ondernemen tegen het etnische geweld. ‘De daders moeten worden vervolgd en berecht en de regering moet duidelijk maken dat dit soort geweld niet getolereerd wordt.’

De Ethiopische regering heeft de afgelopen dagen overleg gevoerd over het verbeteren van de veiligheid in de regio Benishangul Gumuz. Volgens Amnesty is deze aanval een ondermijning van de afspraken die zijn gemaakt.