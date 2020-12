Bruls mist centrale aansturing coronacrisis in Den Haag

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, mist een centrale aansturing van de coronacrisis in Den Haag. Hij vindt het niet goed dat er telkens door verschillende ministeries iets gezegd wordt over maatregelen die genomen zijn of worden. ‘Het draagvlak voor maatregelen is bij een groot deel van de bevolking het grootst als ze het gevoel hebben dat de overheid met twee voeten op de grond staat, standvastig is en niet met verschillende monden spreekt. Mensen willen crisisbestrijders met een plan en consequent gedrag.’

In een interview met De Gelderlander vergelijkt Bruls donderdag de crisisaanpak van een gemeente met die van het kabinet. ‘Bij een gemeente in crisistijd is het kraakhelder: de burgemeester staat bovenaan. Het is niet denkbaar dat een wethouder zich ineens met van alles rond de crisisaanpak gaat bemoeien. Maar wat zag je bijvoorbeeld bij de kabinetsaankondiging van de harde lockdown vorige week? Het ministerie van Economische Zaken ging op eigen houtje de regels voor de winkels aanpassen. En dat moest weer teruggedraaid worden. Daarom ging het niet goed.’

Bruls verwacht dat Nederland door de coronacrisis ‘een moeilijke winter’ zal doormaken. ‘In september zagen deskundigen de tweede golf al aankomen, maar toen was er echt geen draagvlak om al in lockdown te gaan. Nu zitten we in de tweede golf en nu moet het. Perspectief geven is soms ook duidelijk zijn over wat er niet gelijk gaat gebeuren. Beter een langere periode van duidelijkheid, maar streng, dan steeds wisselende maatregelen.’