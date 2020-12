Nigel Farage hoopt dat brexit ‘begin van einde’ is voor EU

In gesprek met Talk Radio zei Farage dat hij niet tevreden is met de brexitdeal. ‘Ik vermoed dat we met deze overeenkomst nog te dicht tegen de EU-regels aanzitten de komende jaren.’ Toch vindt hij de situatie beter dan vijf jaar geleden, voor de brexit. ‘Maar het is niet goed genoeg om een dynamisch economisch centrum als Singapore te worden.’

Donderdagochtend werd aangekondigd dat de Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de afspraak telefonisch zouden bezegelen. Volgens ingewijden zijn er op het laatste moment nog kinken in de kabel gekomen. Volgens de BBC gaan de twee leiders snel met elkaar in gesprek.