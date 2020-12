Stille kerst in Bethlehem, geen toeristen op bedevaart

Het is dit jaar stil in de Bijbelse geboorteplaats van Jezus. Niet alleen hotels maar ook het Kribbeplein in het Palestijnse Bethlehem blijven leeg. Vanwege het coronavirus kunnen buitenlandse toeristen er dit jaar niet op bedevaart.

‘Er komen geen toeristen meer naar Israël sinds het besluit om het luchtruim van Israël te sluiten voor buitenlanders in maart”, vertelt een woordvoerster van het Ministerie van Toerisme. De tienduizenden toeristen en Christenen die voorgaande jaren tijdens de kerst de plaats bezochten, blijven dit jaar weg.

Er geldt een strikte lockdown op de Westelijke Jordaanoever. Mensen moeten elke nacht van 19.00 tot 06.00 uur binnenblijven, net als de gehele vrijdag en zaterdag. Bij de mis op kerstavond mag geen publiek aanwezig zijn. Al benadrukt de burgmeester dat Kerstmis niet helemaal is afgelast, schrijft de BBC. Zo zal de Latijnse patriarch van Jeruzalem wel de traditionele kerstprocessie leiden.

‘Het is een trieste kerst, maar we weten dat toen Jezus werd geboren, de engelen zeiden: Wees niet bang”, zegt pater Issa Thaljieh, een Grieks-orthodoxe priester in de Geboortekerk. Die kerk staat op de plek waar Jezus geboren zou zijn. ‘We weten dat Jezus Christus voor ons geboren is, om ons verlossing te geven. En door deze innerlijke vrede en vreugde kunnen we gelukkig zijn”, aldus de priester tegen de BBC.