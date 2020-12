Duitse president ziet licht aan einde van coronatunnel

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier ziet licht aan het einde van de tunnel rond het coronavirus. Hij gaat volgens persbureau DPA vrijdag in zijn kersttoespraak zeggen dat het ergste achter de rug is. De Duitse president houdt jaarlijks een toespraak op Eerste Kerstdag, DPA heeft de tekst al een dag eerder gekregen.

‘We hebben nog een lange weg te gaan, maar we zien het licht aan het einde van de tunnel. Het einde van deze crisis komt stap voor stap steeds dichterbij”, zo staat volgens het persbureau in de toespraak van Steinmeier.

‘De pandemie heeft ons doen inzien hoe kwetsbaar mensen zijn en hoe fragiel ons normale leven is”, aldus de president. ‘Een klein virus heeft ons leven in een houdgreep genomen, plannen verstoord en dromen kapotgemaakt.’

Steinmeier gaat volgens de tekst vrijdag ook nog in op mensen die het coronavirus ontkennen en demonstreren tegen de maatregelen. ‘Dat is een kleine minderheid. De meerderheid is verstandig en houdt zich gewoon aan de regels. Dat is het goede nieuws van dit jaar.’

Het Duitse presidentschap is een symbolische functie. De 64-jarige Steinmeier is sinds 2017 president van de bondsrepubliek.