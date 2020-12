Recordaantal coronabesmettingen en sterfgevallen in Rusland

Rusland noteert een dag voor kerst twee dieptepunten tegelijk in de coronapandemie. Zowel het aantal overledenen op een dag als het aantal nieuwe besmettingen is het hoogst sinds het begin van de virusuitbraak. De Russische autoriteiten hebben 635 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Het aantal meldingen over positieve testen nam in 24 uur toe tot 29.935. Daarmee ligt het totaal op bijna 3 miljoen geconstateerde gevallen sinds het virus zijn intrede deed. Volgens de officiële statistieken zijn ruim 53.000 Russen overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt.

Rusland hoopt het tij te keren met het eigen vaccin Spoetnik V. Dat werd razendsnel tot de Russische markt toegelaten, terwijl het onderzoek naar veiligheid en werkzaamheid nog gaande was. Volgens de ontwikkelaars is het zeer effectief en veilig. Definitieve onderzoeksresultaten moeten echter nog verschijnen. In de Europese Unie (EU) is ook nog geen aanvraag ingediend om het vaccin te laten beoordelen door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).