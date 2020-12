‘Persconferentie Johnson doorgeschoven naar 11.00 uur’

De persconferentie van Boris Johnson over een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk laat een paar uur langer op zich wachten. De Britse zender BBC meldt dat er nu wordt gesproken over een persmoment rond 10.00 uur Britse tijd, 11.00 uur Nederlandse tijd.

Hoewel er op hoofdlijnen een deal is bereikt, wordt er volgens verschillende media nog altijd gesproken over de details. Volgens de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney heeft het uitstel daarmee te maken. Volgens hem is er ‘een kink in de kabel’ die waarschijnlijk te maken heeft met de details van het compromis over de visserij.